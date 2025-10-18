Über 2.200 Anzeigen: Jugendlichen droht jetzt die Abschiebung

Ein Ermittlungsverfahren gegen die beiden, die zahlreiche Anzeigen gegen sich habe, sei am Laufen, heißt es aus dem Innenministerium auf APA-Anfrage. Bei den beiden handelt es sich um serbische Staatsbürger, gegen sie wurde nun seitens des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. Aktuell heißt es aber noch warten – und zwar auf den Ausgang des laufenden Strafverfahrens. Werden sie verurteilt, könnten die Aufenthaltstitel aberkannt werden, eine Abschiebung würde dann geprüft.

14-Jähriger war schon im Gefängnis

Die beiden Tatverdächtigen sind 14 und 16 Jahre alt. Der Jüngere soll rund 1.500 Einbrüche verübt haben – allerdings meist vor dem 14. Geburtstag, als er noch strafunmündig war. Mehr als 2.200 Anzeigen hätte das Brüderpaar alleine im Vorjahr gesammelt. Nachdem er 14 wurde, kam der jüngere Bruder ins Gefängnis, weil er im März dieses Jahres ein Auto zu Schrott gefahren haben soll, Ende Juli wurde er aber schon wieder entlassen. Die Auflagen, die er zu beachten hatte, hätte er nur lückenhaft eingehalten, heißt es laut „profil“.

Können staatliche Einrichtungen in Serbien einspringen?

Die Obsorge für die beiden liegt aktuell bei der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, obwohl die Mutter in Wien lebt. Der Vater wurde abgeschoben, die Großeltern in Serbien sollen die Obsorge laut Bericht abgelehnt haben. Nun wird zudem geprüft, ob eventuell staatliche Einrichtungen in Serbien einspringen können. Für die Jugendlichen besteht die Unschuldsvermutung.