Reinigungskraft entdeckt Drogenversteck in Wiener Ferienwohnung

Eine 45-jährige Frau machte am Donnerstagmittag in einer Ferienwohnung in der Engerthstraße einen schockierenden Fund: In einem Sofa entdeckte sie rund neun Kilogramm Kokain und alarmierte sofort die Polizei.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leopoldsgasse trafen kurz darauf am Einsatzort ein. Dort stießen die Beamten auf den 34-jährigen Mieter, ein serbischer Staatsangehöriger, der nach eigenen Angaben darauf gewartet habe, wieder Zutritt zur Wohnung zu bekommen – die Reinigungskraft hatte diese nach dem Fund vorsorglich versperrt.

34-Jähriger wurde festgenommen

Gemeinsam mit dem Mann betraten die Polizisten die Wohnung und stellten das Suchtmittel sicher. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen, machte jedoch keine Angaben zum Besitz oder Ursprung des Kokains. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Verdächtige in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.10.2025 um 10:40 Uhr aktualisiert