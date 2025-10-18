Raufhandel in Wiener Innenstadt: Mann (40) bei Messerattacke verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in der Rotenturmstraße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, bei der ein 40-jähriger Mann Stichverletzungen erlitt.

Laut Polizei waren der Mann und drei Begleitpersonen – zwei Männer im Alter von 22 und 35 Jahren sowie eine 43-jährige Frau – nach einer Firmenfeier auf dem Weg zu einer Bar, als sie in der Nähe des Schwedenplatzes auf eine Gruppe Jugendlicher trafen. Die Jugendlichen sollen die Gruppe provoziert und kurz darauf mit Faustschlägen attackiert haben.

40-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt

Im Zuge des Angriffs zog einer der Jugendlichen ein Messer und verletzte den 40-Jährigen. Die Polizisten der Polizeiinspektion Deutschmeisterplatz trafen kurz nach dem Notruf ein, leisteten Erste Hilfe und versorgten die Wunden des Opfers bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien. Der Mann wurde anschließend in ein Spital gebracht.

Fahndung verlief ergebnislos

Die mutmaßlichen Täter flüchteten nach der Attacke. Vier Jugendliche sollen direkt an der Tat beteiligt gewesen sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost.