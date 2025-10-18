Gruppe fragt 45-Jährigen nach Drogen – verprügelt ihn danach

Weil er keine Drogen hatte, wurde ein 45-jährige Mann in Wien-Neubau in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Gruppe junger Männer verprügelt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 17. Oktober 2025, soll eine Gruppe junger Männer einen 45-jährigen Mann im Bereich des Neubaugürtels nach Drogen gefragt haben. Das ganze soll sich gegen 2.45 Uhr ereignet haben, der Mann gab an, keine Drogen zu haben. Daraufhin wurde er mit Schlägen und Tritten attackiert und ihm eine Kappe sowie seine Schuhe geraubt, wie die Polizei berichtet.

Kriminalamt führt die weiteren Ermittlungen

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die Beamten vier Tatverdächtige unweit des Tatortes festnehmen. Bei ihnen handelte es sich um Männer im Alter zwischen 15 und 20 Jahren. Die geraubten Gegenstände wurden bei ihnen sichergestellt, das Landeskriminalamt führt nun die weiteren Ermittlungen.