/ ©Gruppe Sofortmaßnahmen
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt die Polizei im Einsatz.
Die Polizei rückte Freitagabend zum Einsatzort aus.
Wien / 8. Bezirk
18/10/2025
Freitagabend

Mehrere Polizisten rücken aus, um Betrunkenen (28) zu „bändigen“

In Wien-Josefstadt mussten mehrere Beamte Freitagabend einen Betrunkenen bändigen. dabei wurden drei der Polizisten leicht verletzt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Wegen eines augenscheinlich stark betrunkenen Mannes wurde die Rettung Freitagabend, am 17. Oktober 2025 gegen 23.30 Uhr, zu den U-Bahnbögen im 8. Bezirk gerufen. Dort angekommen verhielt sich der Mann gegenüber den Sanitätern derart aggressiv, dass auch die Polizei hinzugezogen werden musste. Die Beamten versuchten, den Mann zu beruhigen, dieser wurde aber immer aggressiver und warf schließlich auch eine Glasflasche in eine angrenzende Grünfläche.

28-Jähriger attackiert plötzlich die Polizisten

Der 28-jährige Österreicher wurde schließlich angehalten, um seine Identität festzustellen. Plötzlich attackierte er aber die Beamten mit einem Ellbogenschlag. Unter „massivem Widerstand“ wurde er schließlich festgenommen, wobei drei Polizisten leicht verletzt wurden, heißt es dazu in einer Aussendung.

