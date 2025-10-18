Nächtliche Verfolgungsjagd: Zwei junge Einbrecher festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Geschäft in einem Einkaufszentrum konnte die Polizei in der Nacht auf Freitag zwei Jugendliche festnehmen. Im Zuge der Ermittlungen zeigte sich, dass sie auch in weitere Gebäude einbrachen.

In der Nacht auf Freitag, 17. Oktober, nahmen Polizisten der Stadtpolizeikommandos Simmering fünf Personen wahr, die nach einem Einbruch in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters aus einem Einkaufszentrum flüchteten. Gemeinsam mit Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit Wien gelang es, zwei der Tatverdächtigen – einen 14-jährigen und einen 15-jährigen Jugendlichen – im Zuge der Verfolgung festzunehmen.

3.000 Euro Bargeld sichergestellt

Bei den beiden wurden Einbruchswerkzeug sowie rund 3.000 Euro Bargeld sichergestellt. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass auch in ein asiatisches Restaurant sowie in eine Supermarktfiliale eingebrochen worden war. Die Ermittlungen zur Ausforschung der drei noch flüchtigen mutmaßlichen Komplizen sind im Gange.