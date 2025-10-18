Familienfreundlichkeit: Wiener Gesundheitsverbund gewinnt Sonderpreis

Für sein Engagement rund um Vereinbarkeit und Gleichstellung gewinnt der Wiener Gesundheitsverbund bei der Preisverleihung des Wettbewerbs „Taten statt Worte“ in der Kategorie „Öffentlich-rechtliche/s Unternehmen/Institution“ den Sonderpreis des Bundeslandes Wien. Durch zahlreiche Maßnahmen wie etwa bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote und flexible Arbeitszeitmodelle fördert der Wiener Gesundheitsverbund aktiv die Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der Wiener Gesundheitsverbund überzeugt bei „Taten statt Worte

Der Preis bestätigt, dass im Wiener Gesundheitsverbund die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kein Zufall ist, sondern das Ergebnis gemeinsamer Verantwortung, Flexibilität und Wert-schätzung. „Gleichberechtigung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind bei uns im Wiener Gesundheitsverbund kein Zufall, sondern das Ergebnis unseres unermüdlichen Engagements, veraltete Strukturen aufzubrechen und an ihrer Stelle neue Rahmenbedingungen zu schaffen. Dieser Preis ist nicht nur eine Würdigung unseres bisherigen Weges, sondern auch eine Motivation, weiterhin mit ganzer Kraft für eine Arbeitswelt zu kämpfen, in der Menschen nicht wählen müssen zwischen Beruf und Familie, sondern beides leben können“, betont Nina Brenner-Küng, Leiterin der Unternehmenskommunikation im Wiener Gesundheitsverbund, die den Preis entgegennimmt.