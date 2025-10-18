Mitglieder der Gruppe „Peacefully against Genocide“ (Deutsch: friedlich gegen den Völkermord) haben getöteten Menschen in Palästina ein Mahnmal in Wien geschaffen. Unter dem Slogan “Das Töten geht weiter” malten sieben Menschen dutzende Namen von ermordeten Palästinensern auf den Boden des Platz der Menschenrechte. Neben jeden Namen legten sie in Trauer eine rote Rose. Zeitgleich haben Menschen in mehreren Städten in Deutschland, darunter Berlin, Leipzig, Kassel und Hamburg, ebenfalls die Namen von getöteten Menschen in die Öffentlichkeit getragen.

„Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Verbrechen an der Menschheit und an der Menschlichkeit“

„Trotz des sogenannten Waffenstillstands hat die israelische Armee in den letzten Tagen mehr als 23 Menschen in Gaza getötet, 122 Menschen verletzt und mehr als 15 Menschen entführt. Seit Inkrafttreten gab es von israelischer Seite mindestens 36 Brüche des Waffenstillstands Abkommens. Die Menschen in Gaza werden weiter ausgehungert, bombardiert und erschossen. Kriegsverbrecher Netanyahu lässt die Grenze zu Rafah weiterhin geschlossen, obwohl er dazu verpflichtet wäre, Hilfsgüter durchzulassen. Wir können Kriegsverbrechern und Völkermördern nicht vertrauen. Das ist kein Frieden, das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts und ein Verbrechen an der Menschheit und an der Menschlichkeit.“, sagt Emma Dirnhofer als Teil der Gruppe Peacefully against Genocide (deutsch: Friedlich gegen Völkermord).

©Pressefoto Peacefully Against Genocide ©Pressefoto Peacefully Against Genocide

„Nach Artikel 1 der Genozidkonvention besteht die Pflicht, Völkermord zu verhindern und zu stoppen. Ethisch und völkerrechtlich ist Österreich längst dazu verpflichtet, alles in seiner Macht stehende zu tun, um die Verbrechen an der palästinensischen Bevölkerung zu stoppen. Beate Meinl-Reisinger und die gesamte Regierung werden ihrer Verantwortung nicht gerecht und machen sich durch ihr Schweigen, ihre Untätigkeit und den fehlenden Sanktionen gegenüber der israelischen Regierung zum Mittäter an den Verbrechen und am Völkermord an den Menschen in Palästina. Wir als Menschen zeigen klar: die Regierung handelt nicht in unserem Namen!”, erklärt Elsa Schönwiese, die an der Protestaktion beteiligt war.

Über „Peacefully against Genocide“

Die Gruppe Peacefully against Genocide stellt sich gegen die Mittäterschaft der österreichischen und deutschen Regierung, bringt die Namen der getöteten Menschen in Palästina in die Öffentlichkeit und plant für die über 67 Tausend namentlich bekannten Menschen Mahnmäler zu errichten.