A21 fertig saniert: Ab 22. Oktober wieder komplett befahrbar

Das letzte Jahr haben Sanierungsarbeiten auf der A21 immer wieder für Einschränkungen gesorgt. Doch damit ist bald Schluss: Ab 22. Oktober ist die Strecke wieder komplett befahrbar.

Rund ein Jahr haben Sanierungsarbeiten am Abschnitt der A21 Wiener Außenringautobahn zwischen Hochstraß und Alland für Einschränkungen gesorgt. Doch das ist bald Geschichte: Die Arbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen. Damit ist ab 22. Oktober auch die Strecke Richtung Salzburg wieder ohne Probleme nutzbar. In Fahrtrichtung Wien wurden die Arbeiten bereits am vergangenen Donnerstag abgeschlossen.

Tiefgreifende Sanierung auf der A21: Fahrbahnen und Brücken erneuert

Täglich nutzen über 50.000 Fahrzeuge die Strecke, deshalb war eine tiefgreifende Sanierung auf beiden Richtungsfahrbahnen notwendig. „Im Zuge der Arbeiten wurden nicht nur die Fahrbahnschichten erneuert, sondern auch die Entwässerungsleitungen auf den neuesten Stand der Technik gebracht“, heißt es in einer Aussendung der ASFINAG. Erneuert wurde auch die Asphaltdecke auf den Brücken, der Austausch der Fahrbahnübergänge und Betoninstandsetzungsarbeiten wurden durchgeführt. Bis etwa Mitte November werden tageweise noch kleine Restarbeiten durchgeführt.