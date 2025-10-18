Wetter in Wien: Der Sonntag wird sonnig und wolkenlos

Wien darf sich auf viel Sonnenschein freuen. Erst gegen Abend trübt es sich etwas ein, davor bleibt das Wetter freundlich und mild bei bis zu 11 Grad.

Wien präsentiert sich am Samstag von seiner freundlichen Seite. Schon in den frühen Morgenstunden zeigt sich der Himmel wolkenlos und die Sonne sorgt für einen strahlenden Start in den Tag. Erst am Nachmittag ziehen vereinzelt Schleierwolken auf, das Wetter bleibt jedoch überwiegend sonnig und mild. Die Temperaturen starten mit minus 2 Grad am westlichen Stadtrand und plus 4 Grad in der Innenstadt, am Nachmittag werden Höchstwerte um 11 Grad erreicht.