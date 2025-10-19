Falsche Rabatte und Co.: Marktamt erstattet in Wien fast 200 Anzeigen

Nicht weniger als 198 Anzeigen hat das Marktamt in Wien im vergangenen Monat gegen Supermärkte in der Bundeshauptstadt erstattet. Grund dafür waren unter anderem "falsche Rabatte".

198 der 270 Kontrollen, die das Marktamt Wien im September bei den großen Handelsketten in der Bundeshauptstadt durchgeführt hat, hätten zu Anzeigen geführt, heißt es nun in Medienberichten. Dabei geht es etwa um falsche Grundpreise, fehlende Rabattkennzeichnungen und unrichtige Mengenangaben. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bereits 1.215 Kontrollen in Wien durchgeführt und dabei 502 Strafanträge ausgestellt. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil fordert nun im „Wien heute“-Interview höhere Strafen. Aktuell liegt die Höchststrafe bei 1.450 Euro, Kutheil bezeichnet diese vor allem für große Handelsketten als „zu wenig abschreckend“.

Handelsverband kritisiert Komplexität mancher Themen

Von einer Täuschungsabsicht möchte der Handelsverband in einer Aussendung nichts wissen. Fast alle der beanstandeten Punkte würden vielmehr „auf Formfehlern oder technischen Umstellungen“ beruhen. Zugleich kritisiert man die Komplexität mancher Themen. So gebe es beim Thema „richtig werben mit Rabatten“ mittlerweile einen 16-seitigen Leitfaden für Händler und Nahversorger, den man gemeinsam mit einer Rechtsanwaltskanzlei ausgearbeitet habe.

„Mittlerweile braucht schon fast jeder Verkäufer ein Jus-Studium“

„Seit Jahren werden die heimischen Handelsbetriebe mit Bürokratie und Überregulierung ausgebremst. Mittlerweile braucht ja schon fast jeder Verkäufer bei uns ein Jus-Studium, um sämtliche rechtlichen Vorgaben korrekt umzusetzen“, so die Kritik von Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will. Erst vor knapp einem Monat hat Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer übrigens auch eine „Aktion scharf“ gegen falsche Rabatte und Co. ausgerufen. Mehr dazu hier: Neue Regeln im Supermarkt: Minister kündigt „Aktion scharf“ an.