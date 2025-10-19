Skip to content
Bei einem schweren Unfall in Wien-Mariahilf wurde ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt.
Wien / 6. Bezirk
19/10/2025
War die Ampel rot?

In Lebensgefahr: Fußgänger wollte über Straße, wird von Auto erwischt

Am Mariahilfer Gürtel in Wien ist ein 39-jähriger Fußgänger in der Nacht auf Sonntag, 19. Oktober 2025, bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Österreicher ist in der Nacht gegen 1.15 Uhr gerade auf dem Mariahilfer Gürtel in Richtung Neubaugürtel gefahren, als es im Bereich eines Zebrastreifens zur Kollision mit einem 39-jährigen Rumänen kam. Dieser wollte als Fußgänger gerade die Straße überqueren. Wie die Polizei nun berichtet, wurde der Mann lebensgefährlich verletzt in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Autofahrer wollte noch ausweichen

Die Polizei hat die Erhebungen am Unfallort durchgeführt, wobei mehrere Zeugen angegeben hatten, dass die Ampel für den Autofahrer grün war, jene für den Fußgänger rot. „Der 20-Jährige soll laut den Aussagen noch versucht haben auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern“, so die Beamten abschließend.

