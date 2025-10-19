38-Jähriger will mit Drohne und Kamera aus Geschäft, wird erwischt

In Wien-Landstraße wurde ein 38-jähriger Österreicher festgenommen, nachdem er offenbar zwei Gegenstände aus einem Elektrowarengeschäft mitgehen lassen wollte.

Es war am Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 14.15 Uhr, als der 38-Jährige die Sicherungen von einer Drohne und einer Digitalkamera umgehen und anschließend das Geschäft damit verlassen wollte – ohne zu bezahlen. Allerdings wurde er dabei vom Ladendetektiv erwischt und angehalten. Polizisten haben ihn schließlich vorläufig festgenommen. Die beiden Gegenstände hatten übrigens einen Wert von fast 1.800 Euro (Drohne 999,99 Euro, Digitalkamera 769,99 Euro), berichten die Beamten.