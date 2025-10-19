Skip to content
Die Polizei hat ihn schließlich sogar festgenommen.
Wien / 2. Bezirk
19/10/2025
Wird aggressiv

44-Jähriger darf mit 2,6 Promille nicht ins Casino

Ein 44-jähriger Mann ist Samstagabend, am 18. Oktober 2025 gegen 22.15 Uhr, festgenommen worden, nachdem er vor einem Casino einen Sicherheitsmitarbeiter unter anderem mit dem Umbringen bedroht haben soll.

von Phillip Plattner
Weil er augenscheinlich stark betrunken war, wurde ein 44-jähriger Mann von einer Mitarbeiterin und einem Sicherheitsmitarbeiter eines Casinos in Wien-Leopoldstadt nicht ins Gebäude gelassen. Das passte dem Mann so gar nicht, weshalb er erst aggressiv und dann handgreiflich wurde. Schließlich soll er den Sicherheitsmitarbeiter sogar mit dem Umbringen bedroht haben, heißt es seitens der Polizei nun. Die Beamten haben ihn daraufhin festgenommen, ein Alkovortest hat bei ihm 2,6 Promille ergeben.

