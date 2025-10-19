Gasse war zu eng: 37-Jähriger droht Autofahrer mit Holzpflock

Ein 30-jähriger Autofahrer und dessen 27-jähriger Beifahrer wurden Samstagnachmittag, am 18. Oktober 2025 gegen 14.45 Uhr, in der Großbauerstraße in Wien-Floridsdorf von einem anderen Autofahrer bedroht. Dieser, es handelt sich um einen 37-jähirgen Serben, soll ihnen mit einem Holzpflock mit dem Umbringen gedroht haben. Zuvor war ein Streit ausgebrochen, weil sich die beiden Fahrzeuge in einer engen Gasse begegnet waren und keiner der Lenker dem anderen Platz machen wollte, berichtet die Polizei nun.

37-Jähriger stand unter Drogeneinfluss

Nach dem Vorfall soll der 37-Jährige dann aggressiv davongefahren sein, wobei er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen einen Mistkübel sowie gegen eine Straßenlaterne krachte. Eine Passantin musste sich durch einen Sprung zur Seite sogar in Sicherheit bringen. Ein Amtsarzt hat daraufhin eine Beeinträchtigung durch Kokain festgestellt, einen Alkotest verweigerte der Mann.