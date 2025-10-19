23-Jähriger will frühes Bier genießen, wird fast ausgeraubt

Bei einem Raubversuch wurde ein 23-jähriger Mann Samstagfrüh auf einer Parkbank am Ludo-Hartmann-Platz in Wien-Ottakring mit einem Pfefferspray attackiert. Die Polizei hat mittlerweile einen Verdächtigen festgenommen.

Der 23-Jährige wollte eigentlich nur in den frühen Morgenstunden, gegen 5.45 Uhr, sein Bier genießen, als plötzlich drei unbekannte Personen vor ihm standen und ihn nach Wertgegenständen fragten. Er meinte nur, er hätte nichts von Wert bei sich, da kamen die drei ihm näher, woraufhin der 23-Jährige einen von ihnen wegstieß. Daraufhin soll er von ihm mit einem Pfefferspray attackiert worden sein, ehe die Tatverdächtigen flüchteten, berichtet die Polizei.

Kriminalamt ermittelt jetzt

Das Opfer kam gleich in die nahegelegene Polizeiinspektion und erstattete Anzeige, woraufhin die Beamten im Zuge einer Sofortfahndung einen der mutmaßlichen Täter festnehmen konnten. Der 18-jährige Syrer bestreitet aktuell eine Tatbeteiligung, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.