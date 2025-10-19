Skip to content
/ ©Fotomontage: Canva & Screenshot Webcam Asfinag
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt den Stau in Wien und Autos im Hintergrund, die ebenfalls im Stau stehen.
Auf den Webcams der Asfinag ist der lange Rückstau ebenfalls gut zu sehen.
Wien
19/10/2025
Wegen Baustelle

Bis zu 90 Minuten Zeitverlust: Langer Stau auf der A23

Sehr viel Geduld brauchen Wiener aktuell, die vor dem Knoten Prater in Richtung Hirschstetten im Stau stehen. Eine Baustelle sorgt dafür, dass sich die Fahrzeit aktuell um bis zu 90 Minuten verlängert, heißt es vom ARBÖ.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
Während es am Samstag noch recht ruhig war, hat sich die Lage auf der A23 vor dem Knoten Prater in Fahrtrichtung Hirschstetten schlagartig geändert. Eine Baustelle zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen sorgt dafür, dass der Bereich dort nur einspurig befahrbar ist. Wie der ARBÖ nun berichtet, hat sich der Stau am Sonntag „sehr rasch aufgebaut“, der Zeitverlust würde aktuell bis zu 90 Minuten betragen – „Tendenz steigend“, so die düstere Prognose der Verkehrsexperten, die allen Autofahrern noch einen Rat mitgeben: „Die A23 in Richtung Norden heute möglichst meiden und alternative Routen wählen.“

