Bis zu 90 Minuten Zeitverlust: Langer Stau auf der A23

Sehr viel Geduld brauchen Wiener aktuell, die vor dem Knoten Prater in Richtung Hirschstetten im Stau stehen. Eine Baustelle sorgt dafür, dass sich die Fahrzeit aktuell um bis zu 90 Minuten verlängert, heißt es vom ARBÖ.

Während es am Samstag noch recht ruhig war, hat sich die Lage auf der A23 vor dem Knoten Prater in Fahrtrichtung Hirschstetten schlagartig geändert. Eine Baustelle zwischen dem Knoten Prater und dem Knoten Kaisermühlen sorgt dafür, dass der Bereich dort nur einspurig befahrbar ist. Wie der ARBÖ nun berichtet, hat sich der Stau am Sonntag „sehr rasch aufgebaut“, der Zeitverlust würde aktuell bis zu 90 Minuten betragen – „Tendenz steigend“, so die düstere Prognose der Verkehrsexperten, die allen Autofahrern noch einen Rat mitgeben: „Die A23 in Richtung Norden heute möglichst meiden und alternative Routen wählen.“