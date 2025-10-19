Lebensgefährlicher Stunt: Duo klettert ungesichert auf Stephansdom

Mitten in der Nacht erklimmen zwei Männer den 136 Meter hohen Domturm – ohne Sicherung, dafür mit Kamera. Die Polizei ermittelt.

Mitten in der Nacht sind zwei Männer auf den 136 Meter hohen Stephansdom in Wien geklettert – ohne jede Sicherung. Das brisante: Sie filmten ihre Aktion und veröffentlichten das Video auf ihrem YouTube-Kanal „freeflow.nation“. Die Aufnahmen zeigen die beiden Vermummten, wie sie über ein Außengerüst nach oben steigen und schließlich in schwindelerregender Höhe auf der Spitze des Doms posieren.

Gefahr für sich und andere

Während einer der Kletterer im Video lachend erzählt, dass sich ein Stein gelöst habe, wird deutlich, wie lebensgefährlich die Aktion war – nicht nur für die Männer selbst. Ein herabfallender Stein hätte für Passanten am Stephansplatz verheerende Folgen haben können.

Identität der Kletterer unbekannt

Am Ende des Videos ist zu sehen, wie die Männer durch den Innenbereich des Turms wieder hinabsteigen und schließlich unbemerkt verschwinden. Wann genau die Aktion stattgefunden hat, ist bisher unklar. Bereits in der Vergangenheit tauchten auf dem Kanal ähnliche „Stunts“ auf – unter anderem am Kölner Dom und am Lambertiturm in Münster. Dort ermittelte die Polizei bereits wegen Hausfriedensbruchs.

Alles für Klicks

Was auf Social Media für Aufsehen, Likes und Adrenalin sorgt, ist in Wirklichkeit brandgefährlich. Ein einziger Fehltritt hätte fatale Konsequenzen haben können – für die Kletterer ebenso wie für Unbeteiligte am Boden.