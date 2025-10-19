Erster Gürtel-Lärmschutzlauf: Wienerinnen laufen für leisere Nächte

Mit einer Laufaktion machen Anrainerinnen und Anrainer auf den Verkehrslärm aufmerksam – sie verlangen eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h.

Heute Vormittag findet der erste Gürtel-Lärmschutzlauf in Wien statt. Mit der Aktion wollen Anrainerinnen und Anrainer auf die hohe Lärmbelastung entlang der vielbefahrenen Straße aufmerksam machen – und fordern eine durchgehende Tempo-30-Regelung für den gesamten Gürtel. Gelaufen wird auf einer rund 550 Meter langen Strecke zwischen Säulengasse und Sobieskigasse. Organisiert wird die Aktion von der Initiative „GÜRTEL LIEBE“, die auf die schwierige Wohnsituation im dicht besiedelten Gebiet aufmerksam machen möchte.

©5 Minuten Am Gürtel wurde für Tempo 30 gelaufen ©5 Minuten Viele Bewohner wollen Tempo 30 ©5 Minuten Der Gürtel wurde zur Laufstrecke ©5 Minuten Lärmschutz-Lauf am Gürtel

80.000 Menschen am Gürtel betroffen

Rund 80.000 Menschen leben entlang des Wiener Gürtels – mehr als im gesamten Bezirk Döbling. Täglich passieren fast ebenso viele Fahrzeuge die mehrspurige Straße. Besonders in den Nachtstunden klagen viele Bewohnerinnen und Bewohner über anhaltenden Verkehrslärm.

Acht Dezibel weniger Lärm gefordert

Die Initiative fordert daher eine Temporeduktion auf 30 km/h. Laut Berechnungen der Veranstalter würde das den Lärmpegel um rund acht Dezibel senken – was subjektiv als etwa 75 Prozent weniger Lärm wahrgenommen werde. „Für uns wäre das eine enorme Steigerung der Lebensqualität. Und wir könnten wieder ohne Ohrenstöpsel lüften“, sagt Clemens Schneider, Anrainer und Mitinitiator der Aktion. Verkehrsstudien zeigen zudem, dass eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit kaum Einfluss auf die Fahrzeiten hätte, da die durchschnittliche Geschwindigkeit auf dem Gürtel ohnehin bei etwa 25 km/h liegt.