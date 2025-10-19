/ ©5 Minuten
Wolkenschleier über Wien – Sonne zeigt sich zwischendurch
Über Wien ziehen immer wieder ausgedehnte hohe Wolkenfelder, zwischendurch kommt aber die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, bei Frühwerten um 5 Grad und Höchsttemperaturen um 13 Grad.
