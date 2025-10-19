Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stephansdom in Wien bei bewölktem Wetter.
Sonne kommt heute nur Zwischendurch durch die Wolken.
Wien
19/10/2025
Wetter

Wolkenschleier über Wien – Sonne zeigt sich zwischendurch

Über Wien ziehen immer wieder ausgedehnte hohe Wolkenfelder, zwischendurch kommt aber die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südost, bei Frühwerten um 5 Grad und Höchsttemperaturen um 13 Grad.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(41 Wörter)

Es ziehen zeitweise ausgedehnte hohe Wolkenfelder ziehen über die Stadt, zeitweise scheint aber die Sonne. Der Wind bläst mäßig bis lebhaft aus Südost. Frühtemperaturen um 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen um 13 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: