Wiener Lehrerin missbraucht: Prozess geht ins Finale, Urteile erwartet

Am Wiener Landesgericht wird am Montag, 20. Oktober 2025, der Prozess um eine Lehrerin fortgesetzt, die von Juli 2024 bis Jänner 2025 von Burschen im Alter zwischen 14 und 17 erpresst, bestohlen und missbraucht worden sein soll.

Am Ende wurde in ihre Wohnung eingebrochen und Feuer gelegt. Am vierten Verhandlungstag werden einige von Amts wegen geladene und von der Verteidigung stellig gemachte Zeugen vernommen. Bei plangemäßem Verlauf wäre in den Abendstunden mit den Urteilen zu rechnen.

Angeklagte zu zentralen Vorwürfen nicht geständig

Die Hauptangeklagten – ein 15-jähriger Iraker, ein 17-jähriger Rumäne und ein 15-jähriger Afghane – befinden sich seit acht Monaten in U-Haft. Sie sind zu den zentralen Vorwürfen – darunter Vergewaltigung und sexueller Missbrauch – nicht geständig, die Brandstiftung geben sie zu. Insgesamt müssen sich sieben Burschen vor einem Schöffensenat verantworten, darunter ein mittlerweile 17-jähriger Ex-Schüler der Lehrerin, mit dem die Frau kurzzeitig ein einvernehmliches und daher strafrechtlich unbedenkliches sexuelles Verhältnis gehabt haben soll. Der Jugendliche war in diesem Zeitraum 16 Jahre alt. Ihm wird lediglich die Beteiligung am Diebstahl einer Spardose (Inhalt: 800 Euro) aus der Wohnung der Lehrerin angekreidet.

Wohnung brannte komplett aus

Der jüngste Angeklagte ist erst 14. Er war dabei, als die 15-jährigen Hauptangeklagten in der Nacht auf den 16. Jänner 2025 in die Wohnung der Frau eindrangen. Die Burschen rafften Schmuck und sonstige Wertgegenstände zusammen, um dann an zwei Stellen Feuer zu legen. Die Wohnung brannte komplett aus. Nur dank eines raschen Eingreifens der Berufsfeuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Teile des Mehrparteienhauses verhindert werden. Einem im Ermittlungsverfahren eingeholten psychiatrischen Gutachten zufolge erlitt die Frau als kausale Reaktion auf die sexuellen Übergriffe eine chronische Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung, die einer schweren Körperverletzung gleichzusetzen ist. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red, 20.10.25)