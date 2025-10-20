Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine verzweifelte Frau vor einem Lagerabteil.
Eine Wienerin konnte ihren Augen kaum glauben, als sie vor ihrem leeren Lagerabteil stand.
Wien
20/10/2025
Tausende Euro wert

Schock für Wienerin: Lagerabteil war plötzlich leer

Das Lagerabteil einer Wienerin, in dem Dinge mit einem Wert von mehreren tausend Euro lagerten, war plötzlich leer. Statt um Diebstahl handelte es ich allerdings um eine Verwechslung. Sie schaltete die Arbeiterkammer ein.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)

Möbel, Geräte und allerlei persönliche Dinge waren im Lagerabteil einer Wienerin verstaut. Als sie wieder einmal hin kam, blieb ihr aber regelrecht die Luft weg, wie die Arbeiterkammer nun berichtet. Das Lagerabteil war nämlich plötzlich leer. Da die Frau erst einen Diebstahl vermutete, war der nächste Weg ein logischer: direkt zur Polizei. Doch dann wurde es ganz besonders kurios.

Erst als AK einschreitet, zahlt Unternehmer

Diebstahl war es nämlich keiner, ihr Lagerplatz wurde vom Anbieter ausgeräumt, die Waren wurden am Mistplatz entsorgt. Laut ihr waren diese mehrere tausend Euro wert. Das Unternehmen hatte die Frau mit einem Kunden verwechselt, der ihm schon länger Miete schuldete – und daher gehandelt. Aber: „Anstatt sich aufrichtig zu entschuldigen und den Schaden zu begleichen, stellte der Unternehmer auf stur“, erklärt die AK weiter. Mehrere Zahlungsaufforderungen und das Einschreiten der Arbeiterkammer-Experten später, lenkte er dann aber doch ein und zahlte der Frau 7.000 Euro.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen?

Ja, schon mehrmals
Ja, einmal
Nein, noch nie
Ich arbeite noch nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: