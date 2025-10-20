Schock für Wienerin: Lagerabteil war plötzlich leer

Das Lagerabteil einer Wienerin, in dem Dinge mit einem Wert von mehreren tausend Euro lagerten, war plötzlich leer. Statt um Diebstahl handelte es ich allerdings um eine Verwechslung. Sie schaltete die Arbeiterkammer ein.

Möbel, Geräte und allerlei persönliche Dinge waren im Lagerabteil einer Wienerin verstaut. Als sie wieder einmal hin kam, blieb ihr aber regelrecht die Luft weg, wie die Arbeiterkammer nun berichtet. Das Lagerabteil war nämlich plötzlich leer. Da die Frau erst einen Diebstahl vermutete, war der nächste Weg ein logischer: direkt zur Polizei. Doch dann wurde es ganz besonders kurios.

Erst als AK einschreitet, zahlt Unternehmer

Diebstahl war es nämlich keiner, ihr Lagerplatz wurde vom Anbieter ausgeräumt, die Waren wurden am Mistplatz entsorgt. Laut ihr waren diese mehrere tausend Euro wert. Das Unternehmen hatte die Frau mit einem Kunden verwechselt, der ihm schon länger Miete schuldete – und daher gehandelt. Aber: „Anstatt sich aufrichtig zu entschuldigen und den Schaden zu begleichen, stellte der Unternehmer auf stur“, erklärt die AK weiter. Mehrere Zahlungsaufforderungen und das Einschreiten der Arbeiterkammer-Experten später, lenkte er dann aber doch ein und zahlte der Frau 7.000 Euro.