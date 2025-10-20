Warum die „14“ gleich zwei Mal einen neuen Lotto-Millionär verhinderte

Zwei Spielteilnehmer - ein Wiener und ein Steirer - haben den Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl bei der sonntäglichen Lotto-Ziehung geknackt. Ansonsten gab es für Österreichs Lotto-Spieler aber nicht viel zu jubeln.

Gleich zwei Österreichern hat am Sonntag nur die 14 auf den Lotto-Hauptgewinn gefehlt. Sie können sich dennoch jeweils über viel Geld freuen.

Einmal mehr hat bei der Ziehung am Sonntag, 19. Oktober 2025, niemand den Lotto-Sechser geknackt, womit es am kommenden Mittwoch, 22. Oktober, um nicht weniger als 4,4 Millionen Euro und einen Vierfachjackpot gehen wird, wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten. Zwei Spielteilnehmer dürfen sich dennoch über jeweils fast 100.000 Euro freuen, haben sie doch den Fünfer mit Zusatzzahl – auch hier hat es einen Jackpot gegeben – geknackt. Ein Gewinn geht dabei in die Steiermark, einer nach Wien. Bei beiden Lotto-Normalscheinen hat jeweils die 14 auf den Hauptgewinn gefehlt.

Joker und LottoPlus-Sechser ebenfalls nicht geknackt

Nicht geknackt wurde der Jackpot auch beim Joker, womit es am kommenden Mittwoch für das „Ja“ und die richtigen sechs Zahlen um rund 500.000 Euro im Doppeljackpot gehen wird. Zu guter Letzt ist auch bei LottoPlus ein Hauptgewinn ausgeblieben. Damit können sich 32 LottoPlus-Fünfer über jeweils mehr als 8.600 Euro freuen – wie üblich wird hier nämlich die Gewinnsumme des ersten Rangs aufgeteilt, sollte niemand die sechs Richtigen haben.