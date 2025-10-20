Raub mit Elektroschocker: Polizei beendet Flucht in Wien-Donaustadt

Mit Sturmhaube und Elektroschocker bedrohte ein 21-Jähriger zwei Jugendliche in Wien-Donaustadt. Nach einer kurzen Flucht, bei dem er seinen Reisepass verlor, konnte der Mann schließlich festgenommen werden.

Schockmoment in den frühen Morgenstunden in der Siebenbürgerstraße im 22. Bezirk: Zwei junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren wurden am Sonntag, dem 19. Oktober, gegen 4.45 Uhr Opfer eines Raubüberfalls mit einem Elektroschocker. Der 21-jährige Täter konnte wenig später von der Polizei festgenommen werden.

Mit Sturmhaube bewaffnet auf Jugendliche losgegangen

Laut Polizei hatte der Verdächtige, der eine Sturmhaube trug, die beiden Jugendlichen vor einem Einkaufszentrum angesprochen und unter Vorhaltung eines Elektroschockers zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Da keiner der beiden Geld bei sich hatte, nötigte der Täter den 17-Jährigen, ihn zu einem Bankomaten zu begleiten, um Geld abzuheben. Währenddessen reagierte der 19-Jährige geistesgegenwärtig und verständigte sofort die Polizei. Nur wenige Minuten später trafen Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt und der Sondereinheit WEGA am Tatort ein. Der Täter ergriff daraufhin ohne Beute die Flucht, verlor dabei jedoch seinen Reisepass, ein entscheidender Hinweis für die Ermittler.

Schreckschüsse und Festnahme

Trotz mehrfacher Aufforderungen, stehen zu bleiben, setzte der Mann seine Flucht fort. Die Einsatzkräfte gaben schließlich Schreckschüsse in lockeres Erdreich ab, um ihn zu stoppen, verletzt wurde dabei niemand. Kurz darauf konnte der Verdächtige in der Nähe seiner Meldeadresse aufgegriffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten die Sturmhaube, den Elektroschocker sowie die geraubten Zigaretten. Der 21-Jährige zeigte sich bei seiner Festnahme äußerst aggressiv und unkooperativ. Er wurde wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.