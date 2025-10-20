Einsatzfahrt endet mit Unfall: Polizeistreife kollidiert mit Taxi

Sonntagabend ereignete sich auf der Nordbahnstraße in Wien-Leopoldstadt ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Polizei und einem Taxi.

„Die Beamten waren im Zuge einer Einsatzfahrt auf der Nordbahnstraße unterwegs, als ein Taxilenker plötzlich sein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug in die Mitte der Fahrbahn lenkte“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien. Die Polizisten versuchten noch auszuweichen, konnten eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern.

Polizeiauto kracht gegen Baum

Durch den Aufprall wurde der Streifenwagen auf eine Grünfläche geschleudert, prallte dort gegen einen Baum und wurde schwer beschädigt. Die Beamten hatten Glück: Sowohl der 26-jährige Lenker als auch dessen 25-jähriger Kollege erlitten nur leichte Verletzungen. Sie wurden an der Unfallstelle durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in ein Spital gebracht.

Taxilenker ohne Berechtigung unterwegs

„Der Taxilenker und der sich in seinem Fahrzeug befindliche Fahrgast wurden ebenfalls leicht verletzt“, so die Exekutive weiter. Im Zuge der Erhebungen des Verkehrsunfallkommandos der Landespolizeidirektion Wien, stellte sich jedoch heraus, dass der 28-jährige Lenker des Taxis über keinen Taxischein verfügt.