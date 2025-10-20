In Flucht geschlagen: Mann will in Rotlichtlokal zwei Frauen ausrauben

Ein Mann wird verdächtigt, Mitte September in zwei Fällen einen versuchten Raub in Wien-Floridsdorf begangen zu haben. Die Vorfälle sollen sich am 12. September gegen 20.30 und am 15. September gegen 21.45 Uhr ereignet haben.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der zwei Mal in einem Rotlichtlokal Frauen ausrauben wollte.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der zwei Mal in einem Rotlichtlokal Frauen ausrauben wollte.

Die Polizei fahndet nun öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Tatverdächtigen. Am 12. September soll er in einem Rotlichtlokal eine der dort tätigen Frauen überwältigt, sie gewürgt und Bargeld von ihr gefordert haben. Womit er wohl nicht gerechnet hatte: Die 46-Jährige wehrte sich so heftig, dass er von ihr abließ und ohne Beute flüchtete.

Tatverdächtiger kam wieder

Am 15. September kam er aber wieder zurück und bedrohte, würgte und schlug eine 48-Jährige. Abermals forderte er Bargeld, eine Kollegin eilte der Frau aber zur Hilfe. Gemeinsam gelange es daraufhin den beiden, den Mann in die Flucht zu schlagen. Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen unter folgender Nummer: 01-31310-67800.

So wird der Tatverdächtige beschrieben: männlich

30 bis 35 Jahre alt

knapp 1,85 Meter groß

kurze, dunkle Haare

markante Narbe, die über die gesamte linke Gesichtshälfte verläuft