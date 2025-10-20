Diebes-Trio nach Messer- und Hammer-Attacke festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen ist es Beamten gelungen, drei mutmaßliche Räuber auszuforschen und festzunehmen. Die jungen Männer sollen im Juli 2025 versucht haben, zwei Personen am Handelskai zu überfallen.

Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, ist es durch umfangreiche und intensive Ermittlungen gelungen, eine Gruppe mutmaßlicher Räuber im Alter von 17 und 20 Jahren auszuforschen und festzunehmen. Die drei jungen Männer stehen im dringenden Verdacht, am 3. Juli 2025 versucht zu haben, einen 21-Jährigen und einen 17-Jährigen am Treppelweg beim Handelskai auszurauben. Als diese sich weigerten, Wertgegenstände und Bargeld auszuhändigen, sollen die Täter sie mit Pfefferspray, einem Messer und einem Hammer attackiert haben.

Tatverdächtige angezeigt

Den beiden verletzten Opfern war es gelungen, in ein nahegelegenes Shoppingcenter zu flüchten und einen dortigen Sicherheitsmitarbeiter um Hilfe zu bitten, der umgehend den Notruf wählte. Sie wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen negativ. Die drei Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.