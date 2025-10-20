Urbaner Stadtwandertag links der Donau bricht Rekorde

Mit 1.700 Teilnehmern waren doppelt so viele Menschen links der Donau dabei wie letztes Jahr. Gleich dreimal so viele, knapp 300 Menschen gingen die gesamten 50 Kilometer.

Bereits zum dritten Mal organisierte die Mobilitätsagentur im Auftrag der Stadt Wien am 18. Oktober 12 Stunden LiDo, den großen urbanen Stadtwandertag 50 Kilometer rund um Floridsdorf und die Donaustadt. In diesem Jahr konnten sämtliche Rekorde gebrochen werden: Mit 1.700 Teilnehmer*innen waren doppelt so viele Menschen links der Donau dabei wie letztes Jahr. Gleich dreimal so viele, knapp 300 Menschen gingen die gesamten 50 Kilometer.

„Schon jetzt ist Wien eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens“

Wiens Fußgänger*innenbeauftragte Petra Jens zeigt sich begeistert: „Zu-Fuß-Gehen liegt im Trend, macht Spaß, ist gesund und verbindet Menschen. Das konnten wir mit 12 Stunden LiDo zeigen. Schon jetzt ist Wien eine Metropole des Zu-Fuß-Gehens. Viele Ziele des täglichen Lebens sind im Umkreis von 15 Minuten erreichbar, das erklärt auch, warum die Wiener*innen mehr als ein Drittel ihrer Wege zu Fuß erledigen. Das sind deutlich mehr, als mit dem Auto gefahren werden! Die Stadt Wien schafft laufend bessere Gehwege und verschönert und begrünt öffentliche Plätze. Gerade in Floridsdorf und der Donaustadt gibt es noch besonders viel zu entdecken und großartige Geh- und Wanderwege.“

©©Mobilitätsagentur/Christian Fürthner | Wiens Fußgänger*innenbeauftragte Petra Jens und SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher ©©Mobilitätsagentur/Christian Fürthner ©©Mobilitätsagentur/Christian Fürthner

Die Route führte entlang der Bezirksgrenzen und betrug insgesamt rund 50 km. Die Freizeitoase Donauinsel über den Marchfeldkanal hinauf zum Bisamberg mit einem grandiosen Ausblick über Wien, der Norbert-Scheed-Wald und die Seestadt Aspern lagen ebenso auf der Wanderstrecke wie die verträumten Kellergassen von Stammersdorf.