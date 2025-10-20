Skip to content
Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Nach etwas Frühnebel zeigt sich in Wien immer wieder die Sonne.
Wien
20/10/2025
Prognose

Dienstag bringt Sonne und 17 Grad nach Wien

Ein freundlicher Dienstag erwartet Wien: Nach etwas Nebel zeigt sich immer wieder die Sonne.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Der Dienstag (21. Oktober 2025) bringt Wien ruhiges Herbstwetter. „In der Früh sind Nebelfelder möglich, tagsüber ziehen immer wieder ein paar Wolkenfelder über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders am Nachmittag zeigt sich die Sonne häufiger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 8 Grad und erreichen tagsüber angenehme 17 Grad.

