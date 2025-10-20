Dienstag bringt Sonne und 17 Grad nach Wien

Der Dienstag (21. Oktober 2025) bringt Wien ruhiges Herbstwetter. „In der Früh sind Nebelfelder möglich, tagsüber ziehen immer wieder ein paar Wolkenfelder über die Stadt“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders am Nachmittag zeigt sich die Sonne häufiger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Temperaturen liegen in der Früh bei rund 8 Grad und erreichen tagsüber angenehme 17 Grad.