Armutsgefährdete Haushalte: Keine Strom-Abschaltungen im Winter

Für EVN-Konsumenten wird es bis Mitte Februar 2026 keine Energieabschaltungen geben. Zudem werden für diesen Zeitraum auch die Zinsen für Ratenzahlungen ausgesetzt. Auch der „EVN Energiehilfe Fonds“ steht zur Verfügung.

AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser hat vor Beginn der Heizsaison neuerlich das Gespräch mit der EVN gesucht. Dabei konnte für die Konsumenten erreicht werden, dass in diesem Winter Strom und Gas, Nah-und Fernwärme von 1. Dezember 2025 bis 15. Februar 2026 in keinem Haushalt, der von der EVN Energievertrieb GmbH & Co KG oder EVN Wärme GmbH beliefert wird und Zahlungsprobleme hat, abgeschaltet werden. „Wir setzen auf konstruktive Gespräche, um wirksame Lösungen für betroffene Konsument:innen zu erzielen“, so Wieser.

EVN Energiehilfe Fonds für armutsgefährdete Haushalte

Zusätzlich wurde vereinbart, dass für diesen Zeitraum auch die Zinsen für Ratenzahlungen ausgesetzt werden. Des Weiteren wurde die angespannte Situation bei von Energiearmut betroffenen Haushalten besprochen. Um diese Konsumenten zu unterstützen, steht weiterhin der „EVN Energiehilfe Fonds“ für armutsgefährdete Haushalte zur Verfügung. Die Abwicklung wird von der Caritas der Erzdiözese Wien und Diözese St. Pölten sowie der Diakonie durchgeführt.

Wer kann sich melden?

Empfänger von Unterstützungsleistungen aus dem „EVN Energiehilfe Fonds“ können Menschen sein, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, armutsgefährdet sind und deren Bedürfnis nach Versorgung mit Energie für den täglichen Gebrauch gefährdet ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.10.2025 um 22:02 Uhr aktualisiert