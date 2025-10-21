CS-Weihnachtsschau sammelt Spenden für Familien in Not

Von 27. bis 29. November lädt die Caritas Socialis zur 78. CS-Weihnachtsschau in Wie: Besucher können handgemachte Kekse und Kunsthandwerk kaufen – der Erlös kommt Müttern und Kindern in Not zu Gute.

Die Caritas Socialis (CS) lädt auch heuer zur traditionellen Weihnachtsschau. Von 27. bis 29. November können Besucher im Festsaal der CS Caritas Socialis in der Pramergasse 7 (Wien) täglich von 9 bis 18 Uhr handgemachte Kekse, Lebkuchen und Kunsthandwerk erwerben. Der Erlös kommt dem CS Haus für Mutter und Kind sowie den CS Beratungsdiensten zugute.

Unterstützung für Familien in Not

Das CS Haus für Mutter und Kind bietet Frauen mit bis zu drei Kindern in schwierigen Lebenssituationen ein sicheres Zuhause, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team werden Perspektiven entwickelt, um wieder eigenständig leben zu können. Auch die CS Beratungsdienste helfen Menschen in Krisen – von sozialer Beratung bis zu materieller Unterstützung.