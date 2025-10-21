Finanzpolizei deckt illegale Arbeit in Wiener China-Lager auf

In einem Lager im 21. Wiener Gemeindebezirk flog im August eine Reihe schwerer Gesetzesverstöße auf. Das Unternehmen, das Lieferungen von chinesischen Billig-Shops nach Österreich abwickelt, steht im Verdacht, Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel und teils ohne Sozialversicherung beschäftigt zu haben.

14 Arbeiter kontrolliert

Die Kontrolle durch die Finanzpolizei im Amt für Betrugsbekämpfung erfolgte nach einer Anzeige der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Vor Ort trafen die Beamten 14 Personen an. Drei waren direkt beim Unternehmen angestellt – eine davon jedoch nicht ordnungsgemäß versichert. Elf weitere arbeiteten über ein Subunternehmen, doch nur zwei waren offiziell gemeldet. Viele der Betroffenen gaben an, als Freelancer tätig zu sein. Laut Finanzpolizei handelt es sich dabei aber um Scheinselbstständigkeit, da die Arbeitsbedingungen eindeutig auf ein Angestelltenverhältnis hinwiesen. Die Betroffenen erhielten laut Befragung nur neun bis zehn Euro pro Stunde.

Polizei musste eingreifen

Da mehrere Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel in Österreich beschäftigt waren, wurde auch die Polizei hinzugezogen. Das Arbeitsinspektorat war ebenfalls vor Ort und stellte mehrere Arbeitsschutzübertretungen fest. Gegen mehrere Drittstaatsangehörige wurden fremdenpolizeiliche Maßnahmen eingeleitet. Die Finanzpolizei stellte gleich mehrere Anzeigen:

einen Strafantrag nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) gegen das Hauptunternehmen,

sowie zwei Strafanträge (ASVG und Ausländerbeschäftigungsgesetz) gegen das Subunternehmen.

Worte der Minister

Arbeitsministerin Korinna Schumann betonte: „Fälle wie diese verdeutlichen, wie wichtig konsequente Kontrollen durch das Arbeitsinspektorat, die Finanzpolizei und die ÖGK sind. Unternehmen, die Gesetze und Arbeitnehmerschutzregeln umgehen, um sich Wettbewerbsvorteile zu schaffen, schaden damit nicht nur den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, sondern auch jenen Betrieben, die sich an die Spielregeln halten.“ Finanzminister Markus Marterbauer ergänzte: „Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat, sondern allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und allen ehrlichen Steuerzahlern. Toleranz gegenüber Steuerbetrug können wir uns nicht leisten. Betrug darf sich nicht lohnen, das ist eine Frage der Gerechtigkeit.“