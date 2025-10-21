Nach blutigem Raub in Wien: Polizei findet Heroin und Kokain

Ein heftiger Vorfall in einer Wohnung im 12. Wiener Bezirk führte nicht nur zu einer Messerverletzung, sondern auch zu einem massiven Drogenfund. Nachbarn hatten in der Nacht auf Samstag, den 18. Oktober 2025, gegen 3.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie die Hilferufe einer Frau gehört hatten.

Vier Männer brechen in Wohnung ein

Als die Beamten eintrafen, fanden sie in der Wohnung nur einen verletzten 22-jährigen Mann vor. Er gab an, er sei ein Bekannter der Mieterin und halte sich dort öfter auf. In der Nacht hätten vier unbekannte Männer an die Fenster geschlagen. Aus Angst habe er sich ins Badezimmer geflüchtet und die Tür von innen versperrt. Kurz darauf hätten die Männer die Wohnungstür aufgebrochen und versucht, die Badezimmertür zu öffnen. Laut Polizei habe einer der Täter ein Messer durch den Türspalt gestochen und den 22-Jährigen dabei verletzt. Der Mann habe schließlich die Tür losgelassen – die Täter drangen ein, forderten Geld, und es kam zu einem Gerangel. Der 22-Jährige stürzte und fiel gegen die Glaswand der Dusche, die dabei zerbrach.

Opfer und Mieterin festgenommen

Die Täter flüchteten schließlich mit Bargeld. Laut dem Verletzten soll sich auch seine Bekannte – die Mieterin der Wohnung – während des Vorfalls dort aufgehalten und anschließend gemeinsam mit den vier Männern entfernt haben. Bei der Spurensicherung entdeckte die Polizei Blutspuren, die eindeutig vom 22-Jährigen stammten. Außerdem kam die Polizeidiensthundeeinheit zum Einsatz – dabei machten die Spürhunde eine brisante Entdeckung: In einer Stofftasche und sogar in Stofftieren eingenäht fanden die Beamten rund ein Kilogramm Kokain und 1,5 Kilogramm Heroin. Der 22-jährige Mann (serbischer Staatsbürger) wurde festgenommen, da davon ausgegangen werden musste, dass er mit dem Suchtmittel in Verbindung steht. Am nächsten Morgen nahmen die Ermittler auch die 31-jährige Mieterin (österreichische Staatsbürgerin) fest, die wieder in der Wohnung angetroffen wurde.