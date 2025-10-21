Dreiste Diebestour auf der Mariahilfer Straße – Festnahme

Gegen 14 Uhr beobachtete der Detektiv in einer Filiale, wie zwei Männer Waren in einen Rucksack legten und anschließend den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen. Draußen wartete bereits ein Komplize, der die gestohlenen Artikel übernahm und in seinen eigenen Rucksack packte. Doch damit nicht genug: Der Detektiv verfolgte das Trio und sah, wie sie kurz darauf ein weiteres Lebensmittelgeschäft betraten und dort auf die gleiche Weise vorgingen. Wieder wurden die Waren draußen an den dritten Mann übergeben.

Polizei stoppt Trio nach weiterer Tat

Als die Männer ein drittes Geschäft verließen, griff die Polizei zu. In einem präparierten Rucksack fanden die Beamten Fleisch-, Wurstwaren und Süßigkeiten. Die drei Tatverdächtigen, ein 32-jähriger Österreicher sowie zwei Männer im Alter von 27 und 44 Jahren aus Rumänien, wurden festgenommen.