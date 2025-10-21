Skip to content
Die Polizei stellte auf der A2 in Wien eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung fest.
23. Bezirk/Wien
21/10/2025
Polizei

Mit 179 km/h über die A2: Raser droht Führerscheinentzug

Mit 179 km/h statt erlaubten 80 raste ein Autofahrer am Montag über die A2 in Wien.

von Nadia Alina Gressl
Am Montagabend, dem 20. Oktober 2025, wurde auf der A2 im 23. Wiener Bezirk ein Auto mit 179 km/h gemessen – erlaubt waren an dieser Stelle nur 80 km/h. Die Polizei stoppte den Wagen im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien.

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Die Geschwindigkeitsüberschreitung wurde mit einem mobilen Radarfahrzeug festgestellt. Laut Polizei handelt es sich um eine „erhebliche Überschreitung“. Dem Lenker droht ein Führerscheinentzug.

