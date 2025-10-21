Polizei beobachtet Drogenhandel: Mann festgenommen

Im Zuge eines Streifendienstes beobachteten Beamte den Handel mit Suchtmitteln zwischen zwei Männern. Dabei kam es zu einer Festnahme und weiteren Anzeigen.

Im Rahmen des Streifendienstes beobachteten Beamte zwei Männer beim Handel mit Suchtmitteln in Wien. Ein 43-jähriger Mann spuckte den Rest einer gebrauchten Substitoltablette aus und verkaufte diese für 10 Euro an einen Abnehmer. Während der weiteren Amtshandlung stellte sich heraus, dass gegen den 43-Jährigen eine gültige Festnahmeanordnung wegen Gewaltdelikten vorliegt. Er wurde festgenommen. Sein 43-jähriger Abnehmer wurde angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 17:05 Uhr aktualisiert