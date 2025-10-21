Dieb flüchtete: Ladendetektive nahmen die Verfolgung auf

In einem Elektronikgeschäft kam es zu einem Diebstahl von CDs und DVDs. Dank aufmerksamer Ladendetektive konnte der Täter nach kurzer Verfolgung aber festgenommen werden.

Ein Mann entnahm am 20. Oktober in einem Elektronikgeschäft in Wien mehrere CDs und DVDs aus den Regalen, legte diese in einen Karton und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Dies wurde von einem Ladendetektiv beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte und dem Beschuldigten folgte.

Ladendieb flüchtete, Detektive fanden ihn

Als der Ladendetektiv versuchte, den Mann anzuhalten, riss sich dieser los und flüchtete. Erst mehrere Gassen weiter konnte der Beschuldigte von dem Ladendetektiv sowie zwei weiteren Ladendetektiven, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren, angehalten werden.

Es konnte Ware im Wert von rund 1.800 Euro sichergestellt werden. Der Beschuldigte, ein 46-jähriger Mann aus Serbien, wurde festgenommen. Er ist bereits amtsbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.10.2025 um 17:15 Uhr aktualisiert