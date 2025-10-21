Sport Austria Finals kommen 2026 nach Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Sportstadtrat Peter Hacker und Sport Austria-Präsident Hans Niessl verkündeten gemeinsam mit drei Top-Athleten die Entscheidung heute Dienstag im Wiener Rathaus.

„Vielfalt des Sports kommt nach Wien“

Nach drei Auflagen in Graz und zwei in Innsbruck wechselt die „Woche der Entscheidungen“ in die Bundeshauptstadt. Mehr als 57.000 begeisterte Zuschauer erlebten in diesem Jahr mehr als 250 Titelentscheidungen in Innsbruck und Umgebung. Zahlen, die in der Bundeshauptstadt übertroffen werden sollen. „Danke an die Stadt Wien für die positiven Gespräche und das Vertrauen, Österreichs größtes Multisport-Event nächstes Jahr nach Wien zu bringen. Die Sport Austria Finals haben sich in den letzten fünf Jahren einen Namen gemacht und im Sport-Kalender etabliert, mit der Premiere in Wien wollen wir ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Mit den Sport Austria Finals bringen wir die Vielfalt des österreichischen Sports nach Wien und damit auch Welt- und Europameisterinnen oder Olympia-Teilnehmerinnen“, freut sich Sport Austria-Präsident Hans Niessl.

Ludwig: Tolles Erlebnis für Athleten und Wiener

Der Termin ist bereits fixiert: Von 3. bis 7. Juni 2026 werden die Augen der heimischen Sport-Fans auf Wien gerichtet sein, wenn bei der sechsten Auflage der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien mehr als 6.500 Athleten aus mehr als 35 Sportarten in Wien um die Meistertitel kämpfen. „Sport ist für viele Menschen der erste Kontakt mit Teamarbeit, Zusammenhalt und Solidarität. Diese Erfahrungen prägen Sportlerinnen und Sportler oft in sehr jungen Jahren ihr ganzes Leben lang. Hier werden all diese Werte nicht nur vermittelt, sondern auch aktiv gelebt. Die Sport Austria Finals sind eine tolle Gelegenheit die Breite des österreichischen Sports zu präsentieren und gerade auch kleineren Verbänden eine große Bühne zu bieten. Ich freue mich sehr, dass wir die Sport Austria Finals nach Wien holen konnten und die zahlreichen Wettkämpfe im ganzen Stadtgebiet zu präsentieren. Ich bin überzeugt, dass die Sport Austria Finals ein tolles Erlebnis für die Athletinnen und Athleten aber auch für die Wienerinnen und Wiener sein werden“, sagt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Zahlreiche Schauplätze – von der Donau bis zur Sport Arena

Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren, Gespräche mit den teilnehmenden Verbänden – bestehenden, wiederkehrenden und neuen – werden und wurden geführt. Fixiert wurden u. a. Wettbewerbe im Gewichtheben, Rudern, Fechten, Rugby, Judo, Behindertensport, Radsport, Triathlon, Turnen, Schwimmen, Klettern, Segeln und in der Leichtathletik. Genutzt werden dafür die bestehenden und in den vergangenen Jahren erneuerten Sportstätten der Stadt – allen voran die kürzlich eröffnete multifunktionelle Sport Arena Wien im 2. Bezirk. Das Gros der Sportstätten wird sich in der Leopoldstadt und in der Donaustadt befinden „Die Sport Austria Finals nach Wien zu holen, ist ein starkes Signal für den Sportstandort und für alle Wienerinnen und Wiener. Wien wird als Austragungsort zeigen, dass wir eine offene und vielfältige Sportstadt sind, die Menschen für Bewegung begeistert. Die Sportfans werden die Wettkämpfe in den verschiedenen Disziplinen hautnah erleben können – mitten in der Stadt, auf nachhaltigen Anlagen wie der neuen Sport Arena Wien oder entlang der Donau. Das wird eine großartige Woche des Sports für ganz Wien“, sagt Sportstadtrat Peter Hacker.



