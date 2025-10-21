Nebel, Wolken, Sonne? So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Am heutigen Tag dominieren Hochnebel und Wolken, nur zeitweise zeigt sich die Sonne. Die Temperaturen liegen bei milden 15 bis 17 Grad, der Wind bleibt schwach.

Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 9 Grad, tagsüber steigen die Werte je nach Sonnenschein auf 15 bis 17 Grad.

Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 9 Grad, tagsüber steigen die Werte je nach Sonnenschein auf 15 bis 17 Grad.

Der Himmel zeigt sich heute meist grau und trüb durch Hochnebel und Wolken. Kurzzeitig kann am Nachmittag jedoch die Sonne hervorkommen. Der Wind weht nur schwach aus überwiegend südöstlicher Richtung. Die Frühtemperaturen liegen bei etwa 9 Grad, tagsüber steigen die Werte je nach Sonnenschein auf 15 bis 17 Grad.