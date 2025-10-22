Mann verhält sich auffällig, geht dann auf Polizisten los

Ein Vorfall auf der Erdbergstraße in Wien endete mit einer vorläufigen Festnahme: Ein Mann soll ein fremdes Motorrad umgestoßen und anschließend die Polizei attackiert haben.

Auf den Vorfall angesprochen machte der 35-jährige tschechische Staatsangehörige wirre Angaben den Beamten gegenüber - dann eskalierte die Situation.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Landstraße wurden in der Nacht auf Mittwoch, 22. Oktober, durch einen Passanten alarmiert. Laut diesem soll ein unbekannter Mann ein Motorrad, welches vermutlich nicht in seinem Besitz ist, in Mitten der Fahrbahn auf der Erdbergstraße abstellt haben. Kurz davor soll er das Motorrad mit einem Fußtritt umgeworfen haben. Die Beamten konnten das beschädigte Fahrzeug sowie den Mann im Bereich eines dortigen Busbahnhofes antreffen.

Festnahme: Mann attackierte Polizei

Auf den Vorfall angesprochen machte der 35-jährige tschechische Staatsangehörige wirre Angaben den Beamten gegenüber. Im Zuge einer Personsdurchsuchung versuchte der Mann die Beamten mehrmals zu attackieren und wurde unter Anwendung von Körperkraft vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß mehrfach angezeigt.