Lebensmittel gestohlen: Verfolgungsjagd endete mit Festnahme

Ein Ladendiebstahl in Wien endete gestern Mittag mit der vorläufigen Festnahme eines 38-jährigen Mannes. Er hatte versucht, Lebensmittel aus einem Geschäft zu stehlen.

Ein Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes in Wien wurde gestern Mittag, 21. Oktober, auf einen Mann aufmerksam, welcher Lebensmittel in seine Jacke gesteckt und ohne die Ware zu bezahlen die Filiale verließ. Der Mitarbeiter verständigte umgehend den Polizeinotruf und sprach den Unbekannten vor dem Geschäft an, jedoch ergriff dieser die Flucht.

Mann wurde festgenommen

Im Bereich der Jägerstraße im Innenhof eines Mehrparteienhauses, konnte der 38-jährige ungarische Staatsangehörige durch die eintreffenden Beamten angehalten werden. Im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige bereits in der Vergangenheit aufgrund strafrechtlicher Delikte gegen fremdes Vermögen angezeigt, sowie bereits auch von der Staatsanwaltschaft Wien verurteilt wurde. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.