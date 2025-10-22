Heroin, Kokain, Marihuana: Wiener Polizei nimmt Dealergruppen fest

Durch die engagierte Arbeit der Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), ist es gelungen am gestrigen Tag einen Tatverdächtigen aus der Suchmittelszene vorläufig festzunehmen. Der 28-Jährige steht im Verdacht Suchmittel bereits in der Vergangenheit verkauft zu haben. In der Wohnung des Mannes konnten: 150,7 Gramm Heroin, 0,2 Gramm Kokain, 1,2 Gramm Marihuana so- wie diverses Verpackungsmaterial vorgefunden und sichergestellt werden. Im Zuge weiterer Erhebungen konnte ein weiterer Tatverdächtiger, ein 42-Jähriger ausgeforscht werden. Der Mann steht im Verdacht Suchtmittel von dem 28-Jährigen bezogen zu haben. Er wurde einvernommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Der 28-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Weitere Dealergruppe geschnappt

Im Zuge laufender Ermittlungen ist es den Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) außerdem gelungen, drei Tatverdächtige wegen des Verdachts des Suchtmittelhandels vorläufig festzunehmen. Die drei serbischen Staatsangehörigen, ein 33-Jähriger, ein 44-Jähriger und eine 34-Jährige, wurden in einer Wohnung in Ottakring angetroffen. In der Wohnung konnten 2.453 Gramm Heroin, 968,3 Gramm Kokain sowie 32,728,9 Gramm Streckmittel für Suchmittel, sowie bei den beiden Männern jeweils ein vierstelliger Eurobetrag in szenetypischer Stückelung vorgefunden und sichergestellt werden. Die Drei befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.