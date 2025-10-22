Neues Weißkopfsakis-Jungtier begeistert Besucher im Tropenhaus

Im Haus des Meeres gibt es Nachwuchs bei den Affen. Das Jungtier kann bereits besucht werden und wird bald die Dschungellandschaft gemeinsam mit seinen Geschwistern erkunden.

Grund zur Freude gibt es im Haus des Meeres: Denn es gibt Familienzuwachs bei den südamerikanischen Weißkopfsakis. Das Neugeborene im Tropenhaus kann bereits besucht werden, allerdings ist bei der Beobachtung Geduld gefragt.

Von Mama Gaby lernen – wichtige Erfahrungen für den Nachwuchs

„Die sozialen Affen lernen viele Verhaltensweisen durch Beobachtung

und Nachahmen der älteren Gruppenmitglieder. Die große Schwester Elive schaut der erfahrenen Mutter Gaby bereits genau zu und lernt dabei den richtigen Umgang mit dem Nachwuchs. So kann sie erste Erfahrungen sammeln, um hoffentlich später selbst einmal erfolgreich ihre Jungen großzuziehen“ erzählt Zoodirektor Jeff Schreiner. Das ist besonders wichtig, denn die Weißkopfsakis im Haus des Meeres gehören zum europäischen Erhaltungszuchtprogramm und jeder Zuchterfolg hilft, eine genetisch gesunde Population zu sichern.

©Haus des Meeres | Im Haus des Meeres in Wien können südamerikanischen Weißkopfsakis besucht werden. ©Haus des Meeres | Die Tierpfleger empfehlen, die Affen vor Sonnenuntergang zu besuchen, da sie tagaktiv sind. ©Haus des Meeres | Es gibt Familienzuwachs bei den südamerikanischen Weißkopfsakis.

Jungtier entdeckt die Dschungellandschaft

Wenn das Jungtier größer wird, werden auch andere Gruppenmitglieder den Nachwuchs tragen. Später wird es gemeinsam mit den älteren Geschwistern die Dschungellandschaft auf eigene Faust erkunden. „Wir freuen uns schon auf eine spannende und lebhafte Zeit mit viel Spiel, Klettern und Getobe quer durchs Tropenhaus“, so Schreiner. Die Tierpfleger empfehlen, die Affen vor Sonnenuntergang zu besuchen, da sie tagaktiv sind.