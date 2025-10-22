Skip to content
Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man ein Polizeiauto.
In Wien-Simmering läuft ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.
Wien/11.Bezirk
22/10/2025
Einsatz läuft

Großeinsatz in Simmering: Mann bedroht Ex-Partnerin

In Wien-Simmering läuft seit dem späten Nachmittag ein Großeinsatz von Polizei, WEGA und Feuerwehr. Ein Mann soll seine Ex-Partnerin bedroht haben.

Ein Großeinsatz seit dem späten Nachmittag sorgt in Wien-Simmering für Aufregung. Zahlreiche Fahrzeuge der Spezialeinheit WEGA, der Polizei sowie der Feuerwehr und Rettung sind im Einsatz. Laut der „Kronen Zeitung“ soll ein Mann seine Ex-Partnerin bedroht haben. Daraufhin wurden die Einsatzkräfte informiert. Der Einsatz läuft derzeit noch. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2025 um 18:20 Uhr aktualisiert
