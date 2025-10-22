Donnerstag in Wien: Sonne am Vormittag, Regen am Abend

Der Tag startet in Wien mit Nebel und Hochnebel. Im Laufe des Vormittags lichten sich die Wolken und die Sonne zeigt sich in immer mehr Stadtteilen. Am Nachmittag ziehen von Westen her zunehmend dichte Wolken auf, in den Abendstunden fallen dann Regenschauer. Der Wind weht zunächst schwach, tagsüber mäßig bis lebhaft aus Südost. „Der Wind bläst anfangs schwach, tagsüber mäßig bis lebhaft aus Südost, am Abend mit Frontdurchzug kommen stürmische Westwindböen auf“, so die GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen um 9 Grad und klettern im Tagesverlauf auf bis zu 20 Grad.