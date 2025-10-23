Trotz Millionen-Beute: Schamanin kassierte 1.945 Euro Mindestsicherung

Luxus-Villa, Gold und Millionen-Beute – und trotzdem Sozialhilfe! Eine angebliche Schamanin soll trotz Reichtums 1.945 Euro monatlich Mindestsicherung kassiert haben. Jetzt steht der Clan vor Gericht.

Am 1. Dezember startet am Wiener Landesgericht der aufsehenerregende Prozess gegen den sogenannten Schamanen-Clan. Angeklagt: die 29-jährige Dona D., bekannt als „Schamanin Anna“, ihr Ex-Mann (47) und ihr Schwager (29). Trotz Millionen-Beute soll die Frau laut Staatsanwaltschaft weiter fleißig Sozialhilfe bezogen haben – 1.945 Euro monatlich! Von der mutmaßlichen Haupttäterin Mariana M. (44) fehlt weiterhin jede Spur.

1,8 Millionen Euro Schaden durch falsche Rituale

Die Liste der Vorwürfe ist lang: schwerer gewerbsmäßiger Betrug, kriminelle Vereinigung und Geldwäsche. Die angebliche Schamanin soll leichtgläubigen Pensionistinnen eingeredet haben, sie seien von einem „Todesfluch“ oder einer „negativen Aura“ betroffen. Gegen hohe Summen versprach sie, diese Flüche zu lösen berichtet heute.at. Laut Anklage beläuft sich die Beute auf mindestens 1,8 Millionen Euro – viele Opfer wurden mehrmals abgezockt.

Opfer um über 500.000 Euro gebracht

Ein besonders krasser Fall: Eine Frau verlor laut Ermittlungen 514.900 Euro an die falsche Schamanin. In mehreren Treffen übergab sie Bargeld, Gold und Schmuck – in der Hoffnung auf spirituelle Heilung. Alleine 210.000 Euro bar, dazu Gold im Wert von 200.000 Euro und Juwelen im Wert von 100.000 Euro. Der vermeintliche „Ritual-Zauber“ entpuppte sich als dreister Betrug. Das Opfer sei psychisch labil und leichtgläubig gewesen, heißt es in der Anklageschrift.

Luxus trotz Mindestsicherung: Villa, Gold und Oldtimer

Besonders dreist: Während Dona D. in Wien-Favoriten Mindestsicherung bezog, lebte sie mit ihrer Familie in einer Luxus-Villa bei Wien. Dort fanden Ermittler 25 Kilo Gold, Schmuck, Edelsteine und rund sechs Millionen Euro Bargeld – versteckt in einem Geheimtresor und sogar in einem zu betonierten Pool! In einer Garage in Wiener Neudorf parkten 14 Oldtimer, darunter ein goldener Mercedes. Der 47-jährige Ex-Mann soll die Rolle des „Logistikers“ gespielt haben.

Schamanin-Prozess: Top-Anwälte und schwere Vorwürfe

Am 1. Dezember müssen sich die Angeklagten den mutmaßlich betrogenen Opfern stellen. Die Beweislage gilt als erdrückend, doch vertreten werden sie von Top-Anwälten: Nikolaus Rast, Michael Babic und Philipp Wolm. Für alle Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. Die Haupt-Schamanin Mariana M. bleibt untergetaucht. Ermittler vermuten, dass sie sich im Ausland versteckt – mit Millionen-Vermögen und wertvollen Goldreserven.

Netz reagiert empört auf Sozialbetrug

Im Netz sorgt der Fall für Wut und Fassungslosigkeit. Viele User fragen sich, wie jemand trotz Luxusleben jahrelang Mindestsicherung in Wien kassieren konnte. Der „Fall Schamanin“ gilt jetzt schon als einer der größten Betrugsprozesse des Jahres. Das Facebook-Urteil gegen die „Gold-Schamanin“ zeigt: Auch Spirituelles kann kriminell sein, wenn es um Geld geht. Am Wiener Landesgericht wird sich zeigen, ob die angebliche Heilerin tatsächlich hinter Gittern landet.