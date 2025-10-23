Erleichterung in Wien: Vermisster Boguslaw S. (62) wurde gefunden!

Gute Nachrichten von „Österreich findet euch“: Der seit 18. Oktober vermisste Boguslaw S. (62) wurde in Wien wohlauf gefunden. Die Polizei konnte den Mann in der Nacht sicherstellen.

Seit dem 18. Oktober 2025 wurde der 62-jährige Boguslaw S. aus Wien vermisst. Tagelang suchten Polizei und Angehörige nach dem Mann. Jetzt die gute Nachricht: Wie die Suchinitiative „Österreich findet euch“ auf Instagram mitteilt, konnte der Vermisste in der Nacht in Wien wohlauf gefunden werden. Die Polizei bestätigte, dass der Mann sicher aufgefunden wurde und medizinisch betreut wird.

Initiative dankt für Unterstützung

„Er ist wohlauf und in Sicherheit! Danke an alle, die geteilt, gesucht und geholfen haben“, schrieb „Österreich findet euch“ in einem emotionalen Instagram-Posting. Hunderte Menschen hatten den Aufruf zur Suche geteilt und Hinweise weitergegeben. Durch die enorme Online-Unterstützung wurde die Reichweite groß – und half offenbar mit, den Vermissten in Wien zu lokalisieren.

Polizei bestätigt Fund in Wien

Laut Polizei wurde Boguslaw S. im Stadtgebiet von Wien angetroffen. Er befand sich körperlich unversehrt, stand aber unter Stress. Nach kurzer medizinischer Kontrolle wurde er Angehörigen übergeben. Die genauen Umstände seines Verschwindens sind derzeit noch unklar, es gebe jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Beamten danken ebenfalls für die Mithilfe der Bevölkerung und der Suchorganisation.

„Österreich findet euch“ mit erneutem Erfolg

Die ehrenamtliche Suchplattform „Österreich findet euch“ hatte in den letzten Monaten mehrfach bei Vermisstenfällen in ganz Österreich Erfolge verzeichnen können. Durch die Kombination aus Social Media, Freiwilligen und enger Zusammenarbeit mit der Polizei können Vermisste oft rasch gefunden werden. Auch im Fall Boguslaw S. zeigt sich, wie wichtig digitale Vernetzung und Zivilcourage bei Suchaktionen geworden sind.

Große Erleichterung bei Familie und Unterstützern

Für Familie und Freunde von Boguslaw S. ist die Erleichterung riesig. Viele User kommentierten unter dem Beitrag der Initiative mit Worten wie „Gott sei Dank!“ und „So schön, dass er wieder da ist!“. Der Fall zeigt erneut, wie entscheidend soziale Medien bei der Suche nach vermissten Personen in Wien sein können. Das Team von „Österreich findet euch“ bedankt sich abschließend für die großartige Unterstützung der Community.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 09:50 Uhr aktualisiert