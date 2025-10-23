Polizei warnt: Jetzt steigt die Gefahr von Wohnungseinbrüchen

Trotz sinkender Zahlen bleiben Herbst- und Wintermonate anfällig für Wohnraumeinbrüche. Frühe Dunkelheit, Dämmerungseinbrüche und schlecht gesicherte Keller geben Tätern weiter ideale Gelegenheit zum Zuschlagen.

Auch wenn die Gesamtzahlen der Wohnraumeinbrüche in Österreich sinken, bleiben Herbst und Winter heikle Monate. Kürzere Tage und frühe Dämmerung erleichtern Tätern das unbemerkte Eindringen in Wohnungen, Häuser und Kellerabteile. Besonders zwischen 16 und 21 Uhr kommt es vermehrt zu sogenannten Dämmerungseinbrüchen: Bewohner sind oft unterwegs, Lichtverhältnisse günstig — perfekte Bedingungen für Gelegenheitstäter.

Dunkelheit macht Herbst & Winter gefährlich

Analysen zeigen: Wohnraumeinbrüche verteilen sich inzwischen gleichmäßiger übers Jahr. Früher war die Dunkelzeit die Hochsaison, heute nutzen Täter jede Gelegenheit — unabhängig von Jahreszeit. Meist zielen sie auf unbewohnte Zeiten oder schlecht einsehbare Bereiche ab. Kellerabteile und Garagen sind besonders gefährdet, weil sie seltener kontrolliert und schlecht beleuchtet sind. Vorsorge bleibt also ganzjährig wichtig.

Rückgang über zehn Jahre, aber Heimtücke bleibt

Ein Blick auf die letzten zehn Jahre: Deutlicher Rückgang bei Einbruchsdiebstählen — in manchen Bundesländern fiel die Zahl deutlich. Nach dem pandemiebedingten Tief stieg die Kriminalität leicht an, blieb aber unter früheren Höchstständen. Etwa die Hälfte der Wohnraumeinbrüche bleibt Versuch; bei Kellerabteilen sind jedoch rund zwei Drittel vollendet. Zahlen trügen nicht über das Gefährdungspotenzial der Dunkelmonate hinweg.

Vorgehen der Täter: Chance statt Planung

Die meisten Täter sind Gelegenheitstäter: Sie wählen Ziele mit geringem Widerstand. Mechanischer Aufwand und Lärm entscheiden oft über Abbruch oder Erfolg. Türen, Terrassen, Fenster und Kellerzugänge werden aufgehebelt, Leitern oder Gartenmöbel als Aufstiegshilfe missbraucht. Profi-Täter planen gezielter, recherchieren und greifen größere Beute ins Visier. Gegenwehr oder Lärm führt häufig zum Abbruch der Tat — Schutzmaßnahmen zahlen sich also aus.

Polizei und Prävention setzen auf aktive Maßnahmen

Die Polizei reagiert mit Schwerpunktkontrollen und verstärkter Bestreifung, besonders abends. Präventionsbedienstete beraten vor Ort zu sinnvollen Schutzmaßnahmen. Empfehlungen des Bundeskriminalamtes: sichere Türen & Fenster, Zusatzschlösser, Lichtsteuerungen, Video- oder Einbruchmeldeanlagen und gute Nachbarschaftshilfe. Einfache Maßnahmen wie Abschließen, Werkzeuge wegräumen und Briefkastenpflege reduzieren das Risiko deutlich.

Was Betroffene tun sollten und was nicht

Bei einem Einbruch sofort Polizei 133 rufen — niemals die Wohnung betreten, um Spuren zu sichern. Trifft man Täter an, sollte man die Flucht ermöglichen, sich Merkzeichen merken (Personenbeschreibung, Kennzeichen, Fluchtrichtung) und sich selbst in Sicherheit bringen. Meldungen verdächtiger Beobachtungen sofort an Polizei weitergeben. Gerade in Herbst und Winter gilt: Aufmerksamkeit, Nachbarschaftshilfe und technische Sicherung verhindern viele Einbrüche.

