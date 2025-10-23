Tierbaby-Alarm: Dreifacher Geparden-Nachwuchs in Schönbrunn

Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: Das neue Geparden-Pärchen hat Nachwuchs bekommen! Gleich drei Jungtiere erblickten Anfang September das Licht der Welt – ein wichtiger Erfolg für den Artenschutz.

Tierische Freude in Wien: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es gleich dreifachen Geparden-Nachwuchs! Das erst im Frühjahr neu zusammengestellte Paar hat Anfang September drei Jungtiere bekommen. Für beide Eltern ist es der erste Nachwuchs – und ein großer Erfolg für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. „Die Jungtiere sind ein wichtiger Beitrag zur genetischen Vielfalt und damit zum Erhalt dieser gefährdeten Tierart“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck stolz.

©Daniel Zupanc Für beide Eltern ist es der erste Nachwuchs.

Geparden gelten als gefährdet

Laut der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN gelten Geparde als gefährdet. Der Verlust ihres natürlichen Lebensraumes in der afrikanischen Savanne und Wilderei bedrohen die schnelle Raubkatze massiv. Im Tiergarten Schönbrunn wird daher seit Jahren an der Erhaltung der Art gearbeitet. Die moderne Gepardenanlage wurde vor drei Jahren komplett umgestaltet – mit mehr Platz, natürlichen Barrieren und offenen Sichtzonen, die Besucherinnen und Besuchern freie Sicht auf die Tiere bieten.

©Daniel Zupanc Das erst im Frühjahr neu zusammengestellte Paar hat Anfang September drei Jungtiere bekommen.

Modernisierte Anlage mit natürlichem Lebensraum

Die neue Anlage wurde liebevoll gestaltet: Ein Wassergraben ersetzt die alten Glasscheiben, künstliche Lehmhügel dienen als Aussichtspunkte und Verstecke. In einer dieser Hügelhöhlen brachte das Weibchen seine Jungen gut geschützt zur Welt. Das Pflegerteam bemerkte den Nachwuchs sofort am Verhalten der Mutter. „Die ersten dreieinhalb Wochen blieb sie mit ihren Jungen in der Höhle. Danach führte sie sie das erste Mal nach draußen“, berichtet Revierleiter Andreas Eder.

Erste Abenteuer für die Mini-Geparden

Noch werden die kleinen Geparden gesäugt, doch bald wird ihre Mutter sie an feste Nahrung heranführen. In der Wildbahn überleben nur wenige Jungtiere, daher bleibt die Mutter auch im Zoo stets wachsam. Besucherinnen und Besucher können das Familienleben aktuell besonders gut beobachten – die drei Jungtiere tollen über die Anlage, spielen miteinander und suchen regelmäßig Schutz bei ihrer Mutter. Wer genau hinhört, erkennt sogar ihre leisen Rufe und Laute.

Tiergarten Schönbrunn feiert Zuchterfolg

Der dreifache Nachwuchs der Geparden ist nicht nur ein Publikumsmagnet, sondern auch ein wichtiger Beitrag für den internationalen Artenschutz. Die kleinen Raubkatzen entwickeln sich laut Pflegerteam prächtig. Fotos des Nachwuchses – aufgenommen vom Tiergarten-Fotografen Daniel Zupanc – zeigen, wie verspielt und neugierig die Mini-Geparden schon sind. Der Tiergarten Schönbrunn lädt Besucherinnen und Besucher herzlich ein, die kleine Familie live zu erleben.