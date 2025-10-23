Weihnachtsmärkte in Wien: 911 Stände sorgen für Adventzauber

Wien im Weihnachtsfieber! Ab 6. November öffnen die ersten Christkindlmärkte, bis 21. November sind alle 14 Wiener Weihnachtsmärkte mit 911 Ständen voll im Betrieb. Glühwein, Lichter, Geschenke – pure Adventstimmung!

Vom 6. November, bis zum 21. November kann man Punsch, Glühwein und Co. auf den Wiener Weihnachtsmärkten genießen.

In Wien funkeln bald wieder die Lichterketten: Das Wiener Marktamt hat bekannt gegeben, dass heuer 14 Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Ständen ihre Tore öffnen. Los geht’s bereits am 6. November, bis zum 21. November sind alle geöffnet. Von traditionellen Christkindlmärkten bis zu trendigen Winterdörfern – in kaum einer anderen Stadt Europas ist die Auswahl so groß. Besucher dürfen sich auf Glühwein, Punsch, Handwerkskunst und festliche Musik freuen.

911 Stände, 180 davon für Kulinarik

Von duftendem Punsch bis zu handgefertigtem Schmuck – die 911 Stände bieten alles, was das Weihnachtsherz begehrt. 180 Gastrostände sorgen für kulinarische Highlights, von gebrannten Mandeln bis zu Kaiserschmarren. „Dass Wien über die Grenzen hinaus für seine Weihnachtsmärkte geschätzt wird, verdanken wir dem Engagement des Marktamtes und der vielen Standlerinnen und Standler“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Hier steht festliche Stimmung, Genuss und Begegnung im Mittelpunkt.

Sicher und stimmungsvoll durch die Adventzeit

Das Wiener Marktamt garantiert auch heuer wieder höchste Qualität und Sicherheit. Ob am Rathausplatz, Spittelberg, Schloss Schönbrunn oder Stephansplatz – überall sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktamts für einen unbeschwerten Besuch. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erklärt: „Die Vorweihnachtszeit ist für uns Hochsaison. Wien zählt europaweit zu den schönsten Städten in der Weihnachtszeit – darauf sind wir stolz!“

Die Highlights der Wiener Weihnachtsmärkte

Besonders beliebt ist der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit 96 Ständen, darunter 21 Gastrostände, täglich geöffnet bis 26. Dezember. Romantisch geht’s auch am Weihnachtsdorf Schloss Belvedere zu, während der Spittelberg-Markt mit seinen engen Gassen für besondere Atmosphäre sorgt. Der Kunstadventmarkt vor der Karlskirche überzeugt mit Kunsthandwerk, der Adventmarkt im Alten AKH mit gemütlichen Lichterketten und regionalen Spezialitäten.

Auch heuer viele „Winterzauber“-Events

Neben den klassischen Christkindlmärkten locken auch marktähnliche Veranstaltungen wie der Wintermarkt am Riesenradplatz, der Almadvent bei der Messe Wien oder der Winterzauber im Böhmischen Prater. Auch die Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten ist ein Fixpunkt für Familien. Insgesamt verwandelt sich die ganze Stadt in ein funkelndes Weihnachtswunderland – perfekt für einen Punschabend oder Weihnachtseinkauf.

Tradition mit Geschichte seit 1722

Die Wiener Weihnachtsmärkte haben eine lange Geschichte: Schon 1722 fand auf der Freyung der erste Nikolo- und Weihnachtsmarkt statt. Später zog er auf den Platz am Hof, später auf den Stephansplatz. Heute ist Wien mit seiner Vielfalt an Adventmärkten europaweit einzigartig. Das Marktamt sorgt dafür, dass diese Tradition lebendig bleibt – und jedes Jahr aufs Neue Herzen höherschlagen lässt.

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden in Wien abgehalten: Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

96 Marktstände, davon 21 Gastronomie

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.2025: 10–18.30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

| +43 1 409 00 40 38. Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung

57 Marktstände, davon 15 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, täglich 10–21 Uhr

www.altwiener-markt.at

| +43 680 133 58 75 Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1

76 Marktstände, davon 20 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Do: 11–21 Uhr, Fr, Sa, So, Feiertag: 10–21 Uhr

www.weihnachtsmarkt-hof.at

| +43 1 479 89 87 Weihnachtsdorf am Stephansplatz, Wien 1

43 Marktstände, davon 10 Gastro

Öffnungszeiten: 08.11.2025 – 26.12.2025, täglich 11–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

| +43 1 407 73 130 Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27

42 Marktstände, davon 9 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, Mo–Fr: 11–21 Uhr, Sa, So: 10–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

| +43 1 407 73 130 X-mas Markt, Wien 3, Karl-Farkas-Gasse 19 (Marx-Halle, Studio1)

186 Marktstände, davon 15 Gastro

Öffnungszeiten: 06.12.2025: 11–19 Uhr, 07.12.2025: 11–18 Uhr

www.edelstoff.or.at

| +43 676 330 04 76 Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark

83 Marktstände, davon 12 Gastro

Öffnungszeiten: 21.11.2025 – 23.12.2025, täglich 11–21 Uhr

www.divinaart.at

| +43 699 10 27 11 05 Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel

122 Marktstände, davon 22 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Fr: 14–21.30 Uhr, Sa, So, Feiertag: 11–21.30 Uhr

www.spittelberg.at

| +43 699 124 88 593 Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH

44 Marktstände, davon 12 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Mi: 14:00–22:00 Uhr, Do, Fr: 14–23 Uhr, Sa: 11–23 Uhr, So: 11–21 Uhr

www.weihnachtsdorf.at

| +43 1 407 73 130 Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

19 Marktstände, davon 2 Gastro

Öffnungszeiten: 07.11.2025 – 24.12.2025, 09–20 Uhr, 24.12.: 09–17 Uhr

www.vzfm.at

| +43 1 547 19 87 Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, Wien 12

10 Marktstände, davon 1 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.: 10–17 Uhr

www.viennawinterwonderland.at

| +43 676 483 72 83 Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13

99 Marktstände, davon 32 Gastro

Öffnungszeiten: 06.11.2025 – 24.12.2025, 10–21Uhr, 24.12.: 10–16 Uhr

www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

| +43 1 321 00 29 Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark

21 Marktstände, davon 7 Gastro

Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Fr: 15–22 Uhr, Sa, So, Feiertag: 12–22 Uhr

www.weihnachtimpark.at

| +43 664 99 34 935 Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Wien 21

13 Marktstände, davon 2 Gastro

Öffnungszeiten: 06.11.2025 – 24.12.2025, 8:–22 Uhr, Handel 8:–20 Uhr, 24.12.: 8:–14 Uhr

+43 676 56 54 308





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 11:16 Uhr aktualisiert