Weihnachtsmärkte in Wien: 911 Stände sorgen für Adventzauber
Wien im Weihnachtsfieber! Ab 6. November öffnen die ersten Christkindlmärkte, bis 21. November sind alle 14 Wiener Weihnachtsmärkte mit 911 Ständen voll im Betrieb. Glühwein, Lichter, Geschenke – pure Adventstimmung!
In Wien funkeln bald wieder die Lichterketten: Das Wiener Marktamt hat bekannt gegeben, dass heuer 14 Weihnachtsmärkte mit insgesamt 911 Ständen ihre Tore öffnen. Los geht’s bereits am 6. November, bis zum 21. November sind alle geöffnet. Von traditionellen Christkindlmärkten bis zu trendigen Winterdörfern – in kaum einer anderen Stadt Europas ist die Auswahl so groß. Besucher dürfen sich auf Glühwein, Punsch, Handwerkskunst und festliche Musik freuen.
911 Stände, 180 davon für Kulinarik
Von duftendem Punsch bis zu handgefertigtem Schmuck – die 911 Stände bieten alles, was das Weihnachtsherz begehrt. 180 Gastrostände sorgen für kulinarische Highlights, von gebrannten Mandeln bis zu Kaiserschmarren. „Dass Wien über die Grenzen hinaus für seine Weihnachtsmärkte geschätzt wird, verdanken wir dem Engagement des Marktamtes und der vielen Standlerinnen und Standler“, betont Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling. Hier steht festliche Stimmung, Genuss und Begegnung im Mittelpunkt.
Sicher und stimmungsvoll durch die Adventzeit
Das Wiener Marktamt garantiert auch heuer wieder höchste Qualität und Sicherheit. Ob am Rathausplatz, Spittelberg, Schloss Schönbrunn oder Stephansplatz – überall sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktamts für einen unbeschwerten Besuch. Marktamtsdirektor Andreas Kutheil erklärt: „Die Vorweihnachtszeit ist für uns Hochsaison. Wien zählt europaweit zu den schönsten Städten in der Weihnachtszeit – darauf sind wir stolz!“
Die Highlights der Wiener Weihnachtsmärkte
Besonders beliebt ist der Christkindlmarkt am Rathausplatz mit 96 Ständen, darunter 21 Gastrostände, täglich geöffnet bis 26. Dezember. Romantisch geht’s auch am Weihnachtsdorf Schloss Belvedere zu, während der Spittelberg-Markt mit seinen engen Gassen für besondere Atmosphäre sorgt. Der Kunstadventmarkt vor der Karlskirche überzeugt mit Kunsthandwerk, der Adventmarkt im Alten AKH mit gemütlichen Lichterketten und regionalen Spezialitäten.
Auch heuer viele „Winterzauber“-Events
Neben den klassischen Christkindlmärkten locken auch marktähnliche Veranstaltungen wie der Wintermarkt am Riesenradplatz, der Almadvent bei der Messe Wien oder der Winterzauber im Böhmischen Prater. Auch die Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten ist ein Fixpunkt für Familien. Insgesamt verwandelt sich die ganze Stadt in ein funkelndes Weihnachtswunderland – perfekt für einen Punschabend oder Weihnachtseinkauf.
Tradition mit Geschichte seit 1722
Die Wiener Weihnachtsmärkte haben eine lange Geschichte: Schon 1722 fand auf der Freyung der erste Nikolo- und Weihnachtsmarkt statt. Später zog er auf den Platz am Hof, später auf den Stephansplatz. Heute ist Wien mit seiner Vielfalt an Adventmärkten europaweit einzigartig. Das Marktamt sorgt dafür, dass diese Tradition lebendig bleibt – und jedes Jahr aufs Neue Herzen höherschlagen lässt.
Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden in Wien abgehalten:
Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1
96 Marktstände, davon 21 Gastronomie
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.2025: 10–18.30 Uhr
www.christkindlmarkt.at
| +43 1 409 00 40
38. Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung
57 Marktstände, davon 15 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, täglich 10–21 Uhr
www.altwiener-markt.at
| +43 680 133 58 75
Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1
76 Marktstände, davon 20 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Do: 11–21 Uhr, Fr, Sa, So, Feiertag: 10–21 Uhr
www.weihnachtsmarkt-hof.at
| +43 1 479 89 87
Weihnachtsdorf am Stephansplatz, Wien 1
43 Marktstände, davon 10 Gastro
Öffnungszeiten: 08.11.2025 – 26.12.2025, täglich 11–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
| +43 1 407 73 130
Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27
42 Marktstände, davon 9 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, Mo–Fr: 11–21 Uhr, Sa, So: 10–21 Uhr, 24.12.: 11–16 Uhr, 25.+26.12.: 11–19 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
| +43 1 407 73 130
X-mas Markt, Wien 3, Karl-Farkas-Gasse 19 (Marx-Halle, Studio1)
186 Marktstände, davon 15 Gastro
Öffnungszeiten: 06.12.2025: 11–19 Uhr, 07.12.2025: 11–18 Uhr
www.edelstoff.or.at
| +43 676 330 04 76
Kunstadventmarkt vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark
83 Marktstände, davon 12 Gastro
Öffnungszeiten: 21.11.2025 – 23.12.2025, täglich 11–21 Uhr
www.divinaart.at
| +43 699 10 27 11 05
Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel
122 Marktstände, davon 22 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Fr: 14–21.30 Uhr, Sa, So, Feiertag: 11–21.30 Uhr
www.spittelberg.at
| +43 699 124 88 593
Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH
44 Marktstände, davon 12 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Mi: 14:00–22:00 Uhr, Do, Fr: 14–23 Uhr, Sa: 11–23 Uhr, So: 11–21 Uhr
www.weihnachtsdorf.at
| +43 1 407 73 130
Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten
19 Marktstände, davon 2 Gastro
Öffnungszeiten: 07.11.2025 – 24.12.2025, 09–20 Uhr, 24.12.: 09–17 Uhr
www.vzfm.at
| +43 1 547 19 87
Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, Wien 12
10 Marktstände, davon 1 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 26.12.2025, täglich 10–22 Uhr, 24.12.: 10–17 Uhr
www.viennawinterwonderland.at
| +43 676 483 72 83
Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13
99 Marktstände, davon 32 Gastro
Öffnungszeiten: 06.11.2025 – 24.12.2025, 10–21Uhr, 24.12.: 10–16 Uhr
www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at
| +43 1 321 00 29
Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark
21 Marktstände, davon 7 Gastro
Öffnungszeiten: 14.11.2025 – 23.12.2025, Mo–Fr: 15–22 Uhr, Sa, So, Feiertag: 12–22 Uhr
www.weihnachtimpark.at
| +43 664 99 34 935
Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Wien 21
13 Marktstände, davon 2 Gastro
Öffnungszeiten: 06.11.2025 – 24.12.2025, 8:–22 Uhr, Handel 8:–20 Uhr, 24.12.: 8:–14 Uhr
+43 676 56 54 308